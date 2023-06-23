ثقافة المنيا تواصل عروض مسرحية "طق طق ابن الغابة" ضمن مسرح الطفل

شهد مسرح محافظة المنيا العرض المسرحى"طق طق ابن الغابة" لعروض مسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستمر عروضه حتى ٣٠ يونيو الجارى، على مسرح محافظة المنيا الساعة الثامنة والنصف مساء.

والعرض من تأليف جمال عايد، أشعار أشرف عتريس، ألحان وغناء أسامة طه، ديكور وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، إخراج محمد حسن.

وتقدم المسرحية بأسلوب سهل ويسير للأطفال حول قيمة التعليم والقراءة والكتابة، وكيف يثقف الطفل نفسة بنفسة مع التأكيد على أن العلم مفيد فى الحياة، ويعتمد العرض على فكرة الحلم الذى يتميز بها مؤلف العرض الذى يحكى عن ولد يتعلم أسلوب الحياة من البيئة المحيطة به، وهو الغابة التى يعيش بها فيتعلم كل قيم الحياة من شجاعة جرأة وذكاء، مثل الأسد والنمر والعصفور ومختلف القيم الجميلة من كافة حيوانات الغابة فهى تهدف للقيم منها الصدق والإخلاص والانتماء لهذا الوطن الذى يعيش به، فهى تشكل وجدان الطفل وشخصيته بالحياة وكيف يتعامل مع المجتمع الذى يحيط به فيكون أنسان فعال ومنتج فى مجتمعه الذى يعيش فيه.

ويقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.