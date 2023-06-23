رئيسة البرلمان الأوروبي: لا ينبغي ترك أي رجل أو امرأة أو طفل يموتون بالبحر

الجمعة 23/يونيو/2023 - 02:11 م

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ، إنه لا ينبغي ترك أي رجل أو امرأة أو طفل يموتون في البحر، مشيرة إلى أنه لا يجب ترك أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مواجهة التدفقات بمفردها، مشددة على أن التضامن في صميم سياستنا للهجرة.

وأشارت رئيسة الجهاز التشريعي الأوروبي إلى أن وزراء الداخلية الأوروبيين توصلوا في 18 يونيو إلى "حل وسط بشأن الهجرة واللجوء".

وقالتك نحن مستعدون لسياسة عادلة بملف الهجرة وحازمة بشأن المتاجرين بالبشر الذين يستغلون الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حثتا على اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من حوادث الموت في عرض البحر، وذلك بعد حادث غرق قارب قبالة ساحل اليونان في 14 الجاري، وصف بالأسوأ منذ سنوات عديدة. وأسفر الحادث عن مقتل العشرات وبقي مئات في عداد المفقودين، حسب شهادات ناجين.