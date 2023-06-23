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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 257 لسنة 2023 باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات لمدة أربع سنوات.

ونصت المادة الأولى من القرار على استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد وذلك لمدة 4 سنوات وهم المستشار أحمد سيد بنداري مديرا للجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائبا لمدير الجهاز التنفيذي. 

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 258 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قرارات جمهورية