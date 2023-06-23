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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي العالمي

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
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 أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تغير المناخ يُصعّب من الزراعة ويهدد بدوره الأمن الغذائي حول العالم. 

وقالت يلين، خلال الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" - إن الصراعات والنزاعات لا   تهدد البشرية فقط ولكنها تمنع النمو الاقتصادي وتسهم في النزوح وزيادة الهجرة غير الشرعية في مختلف أنحاء العالم.. مشيرة إلى أن كل هذه المشكلات ليست مقصورة على دولة بمفردها، ولكنها مسؤولية مشتركة على جميع دول العالم.
ولفت إلى أن هناك تهديدا للصحة العالمية والتي تهدد بدورها استقرار الاقتصادات والمجتمعات حول العالم، فجائحة كورونا أدت إلى أول زيادة في حدة الفقر حدثت منذ عقود. 
ونوهت بأنه تم مناقشة طرق مبتكرة للحصول على رأس المال الخاص للعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، للاستجابة السريعة للتحديات العالمية ومواجهتها.

تغير المناخ الأمن الغذائي ميثاق التمويل العالمي الجديد