توريد 60 ألف طن قمح إلى شون وصوامع محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذى بدأ إبريل الماضى، معلنة عن توريد ٦٠١٧٤.٧١٧طن من المحصول حتى الأمس بنسبة تخطت ١٢٩.٤% من المستهدف.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا على متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية، تفقدت خلالها طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار، فضلا عن إنارة وتشجير الطريق وإعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.

فيما اطلعت "المحافظ" على آخر التطورات بالمشروع و العينات الخاصة بأعمدة الإنارة وبلاطات الإنترلوك، وكذلك العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة؛ إذ أكدت على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.