مسؤولة أوكرانية: أوقفنا هجوما روسيا في كوبيانسك وليمان

الجمعة 23/يونيو/2023 - 01:23 م

أوقفت القوات الأوكرانية هجوما للقوات الروسية في اتجاهات كوبيانسك وليمان، وفقا لما قالته نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليارعبر تلجرام اليوم الجمعة.

وكتبت ماليار " في اتجاهات كوبيانسك وليمان، أوقفت قواتنا هجوم للقوات للقوات الروسية"، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

كما ذكرت يوكرينفورم في وقت سابق أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة في اتجاه سينكيفيك في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي. وقاموا بضربة جوية بالقرب من كيسليفكا.

وفي اتجاه ليمان نفذت القوات الروسية عمليات هجومية فاشلة في اتجاه بيلوهوريفكا، منطقة لوهانسك. وشنت غارات جوية في مناطق نيفسكي في منطقة لوهانسك وإيفانيفكا وتورسكي وبيلوهوريفكا وديبروفا وسبيرن في منطقة دونيتسك.