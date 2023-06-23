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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولة أوكرانية: أوقفنا هجوما روسيا في كوبيانسك وليمان

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 أوقفت القوات الأوكرانية هجوما للقوات الروسية في اتجاهات كوبيانسك وليمان، وفقا لما قالته نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليارعبر تلجرام اليوم الجمعة. 

وكتبت ماليار " في اتجاهات كوبيانسك وليمان، أوقفت قواتنا هجوم للقوات للقوات الروسية"، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.
كما ذكرت يوكرينفورم في وقت سابق أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة في اتجاه سينكيفيك في اتجاه كوبيانسك خلال اليوم الماضي. وقاموا بضربة جوية بالقرب من كيسليفكا. 
وفي اتجاه ليمان نفذت القوات الروسية عمليات هجومية فاشلة في اتجاه بيلوهوريفكا، منطقة لوهانسك. وشنت غارات جوية في مناطق نيفسكي في منطقة لوهانسك وإيفانيفكا وتورسكي وبيلوهوريفكا وديبروفا وسبيرن في منطقة دونيتسك.

دونيتسك كوبيانسك