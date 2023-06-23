عضو "الأزهر للفتوى الإلكترونية": مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم ‏

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية ‏إحدى شعائر الإسلام التي تميز المواطنين عن غيرهم، والله أمرنا بتعظيم هذه ‏الشعيرة، مستشهدا بالآية الكريمة "وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ‏لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأضحية فضل كبير للغاية، وأصبح أفضل أمر يقوم به الإنسان ‏للتقرب من الله تعالى وهو الذبح يوم 10 ذي الحجة.‏

وأضاف «عويس» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق ‏الدم"، مشيرا إلى أن الأضحية التي يذبحها الإنسان يوم العيد تأتي بكل ما فيها من ‏شعر وقرون ولحم وغيرها في ميزان حسنات الإنسان يوم القيامة.‏

وتابع: "مهما ارتفع سعر الأضحية فهو قليل على الثواب والأجر العظيم الذي أعده ‏الله عز وجل للمضحي"، مشيرا إلى أن هناك أضاحي يجوز فيها الاشتراك واهناك ‏البعض لا يجوز فيها البته، موضحا أن الأضحية التي يجوز فيها الاشتؤراك هم ‏الإبل والبقر والجاموس بحد أقصى 7 بشرط ألا يقل نصيب الفرد فيها عن سبع.‏