تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي فاركو في كأس مصر

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد العديد من المباريات تتصدرها مواجهة الزمالك مع فاركو فى كأس مصر، فضلا عن مباريات الدورى المغربى.

مواعيد مباريات الدورى المغربى

الفتح الرياضي X حسنية أغادير – الساعة 10 مساء



المغرب الفاسي X الوداد – الساعة 10 مساء



اتحاد طنجة X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء



أولمبيك خريبكة X الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء



مولودية وجدة X المغرب التطواني – الساعة 10 مساء



نهضة بركان X شباب المحمدية – الساعة 10 مساء



شباب السوالم الرياضي X أولمبيك آسفي – الساعة 10 مساء



الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر X مولودية الجزائر – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي

اتحاد تطاوين X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء



الاتحاد المنستيري X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة om time sport



الزمالك X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة om time sport