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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم صاروخي روسي غرب البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 13 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 23 يونيو 2023، نحو قاعدة جوية عسكرية في منطقة خميلنيتسكي بغرب البلاد.

وقال البيان الصادر عن سلاح الجو الأوكراني إن الصواريخ أطلقتها قاذفات استراتيجية روسية من منطقة بحر قزوين، وأنه تم التصدي لها بنجاح بواسطة نظام دفاع جوي متطور.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار التصعيد المستمر من قبل روسيا ضد أوكرانيا، والذي شمل في الأيام الماضية إطلاق صواريخ بالستية وكروز وطائرات مسيرة على أهداف مدنية وعسكرية في أوديسا وكريفي ريه.

وأشار البيان إلى أن روسيا تستخدم أسلحة متطورة وفرط صوتية في محاولة لإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والقدرات الدفاعية لأوكرانيا، ولكن الجيش الأوكراني يثبت جدارته وشجاعته في مواجهة هذه التهديدات

وأكد البيان على أن أوكرانيا تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها وإقليمها، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على روسيا لإنهاء اعتداءاتها والالتزام بالقانون الدولي.

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