زيارة باريس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. أبرز أنشطة السيسي الأسبوعية

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كبير حيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "مختار ديوب" الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة فى دعم أولويات التنمية فى مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والاستشارى لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفى ذلك الإطار، ثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً فى هذا السياق حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

وأشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين معربا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصرى وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة ومنوها فى هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة فى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمىالتى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكدًا استمرار المؤسسة فى دورها لدعم التنمية الشاملة فى مصر.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "مالك عقار" نائب رئيس مجلس السيادة السودانى والوفد رفيع المستوى المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع فى السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل المنعطف الحرج الذى يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان فى وطنهم الثانى مصر، معرباً عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

واستقبل الرئيس السيسى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير "بنك المعرفة المصرى" لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمى، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة فى كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه بما فى ذلك المُساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالى والجهات الاقتصادية المتعددة فى كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال. وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى مختلف محافظات مصر، فضلاً عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم.

كما عرض وزير التعليم العالى جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "چوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك فى ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التى تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

من جانبه؛ أشاد "بوريل" بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، منوهاً إلى الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر إقليمياً ودولياً، ودورها كمحور للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكاً استراتيجياً هاماً ومقدراً للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤساء وممثلى عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهى شركات "بيرتون"، و"مينيرالى اندستريالى"، وشركة BSM، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، و"شريف الغريب" رئيس شركة "الشريف براند جروب"، بالإضافة إلى السفير "ميكيلى كوارونى" سفير إيطاليا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر، فى ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعى بين مصر وإيطاليا فى مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذى شهد افتتاحه السيد الرئيس فى مايو الماضى.

وخلال اللقاء أعرب مسؤولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرصٍ للدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر فى مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما فى ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادةً من المناخ الاستثمارى الجاذب فى قطاع التعدين فى مصر.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

كما ركز الرئيس خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فى ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

كما تضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا عقد لقاءات مع عدد من القادة وكبار المسئولين الفرنسيين والدوليين، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك