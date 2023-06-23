رئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية التعاون المشترك مع البنك الدولي

الجمعة 23/يونيو/2023 - 12:42 م

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية أهمية التعاون المشترك مع البنك الدولي من أجل تطبيق البرامج التي تهم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والوفد المرافق له، وبحضور وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ووزير التعليم العالي التونسي منصف بوكثير، ورئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز أهداف إطار الشراكة القطرية (2023-2027) مع تونس، والتي تتلخص في خلق مواطن شغل ذات كفاءة في القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز الصمود ضد تأثيرات التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون، وكذلك استعراض علاقات التعاون المثمرة بين تونس والبنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها والمشاريع التي هي في طور الإنجاز.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة التونسية كان مثمرا، حيث تم خلاله التطرق إلى عدة مواضيع أهمها التعاون المشترك.

وقال بلحاج "إنه وفي إطار تشاركي سيمول البنك الدولي عدة مشاريع في تونس خلال السنوات القادمة، وذلك بقيمة 500 مليون دولار في كل سنة، وهذه السنة تم وضع 500 مليون دولار من البنك على ذمة الحكومة التونسية لتمويل عدة مشاريع منها التغطية الاجتماعية والانتقال الطاقي (مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED).