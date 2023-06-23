ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطلين "لهما معلومات جنائية" بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 250 طربة لجوهر المخدر بقيمة 2.5 مليون جنيه حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.



كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة القسم وبحوزتهما "عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة" وجري اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.