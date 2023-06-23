"البحوث الإسلامية" يُطلق قافلة مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف لشمال سيناء والسويس

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف إلى مدينة العريش بشمال سيناء ومحافظة السويس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتعاون المشترك بين الوعاظ والأئمة في تكثيف التواصل مع الجمهور.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.