أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة، تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية".
وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معًا الأولى والثانية ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة كحد أقصى للخطبتين معًا.
وجاء نص الخطبة كالتالي:
الأخبار
"فضل يوم عرفة وسنة الأضحية".. موضوع خطبة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة، تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية".
أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة، تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية".