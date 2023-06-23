السيسي يشكر ماكرون على تنظيم القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي ولدعمه لمصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافته للقمة الدولية لميثاق التمويل الدولي العالمي الجديد وصداقته لمصر.

وقال السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "كنت موجودا في باريس وشاركت في قمة المناخ وكان ذلك في عام 2015، وكان هناك قوة دفع كبيرة جدا في باريس لمؤتمر المناخ، وجرى تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح قضايا المناخ، وهذا الأمر كان جيدا جدا".

وأضاف: "أريد أن أسأل سؤالا، هل لو نفذنا الـ100 مليار دولار لمدة 7 سنوات لمواجهة تغير المناخ، ماذا كان ليحدث؟! أتصور أن هناك فارق كبير بين الخطة وتنفيذها، فرغم كل العلم الذي وصلنا له كبشر، فإننا عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو أقل".

وتابع: "توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عامين وحضرت مؤتمرات، وكل زملائي القادة الأفارقة كانوا معي دائما، ذهبنا إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا من أجل التعاون الاقتصادي بين القارة والدول المتقدمة والصناعية الكبرى".