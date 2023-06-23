رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى شراكات مالية عالمية لتنمية الدول الفقيرة

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إنّ بلاده مصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول على تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين.

وأضاف تشيانغ، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة".

وتابع: "قللنا من الانبعاثات ونسبة حرق الفحم، وفيما يتعلق بمحاولة استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو غيرها من الطاقات الخضراء، فإن الصين تمثل أكثر دولة للاعتماد على آليات تحول الطاقة، ونملك آليات كبيرة للعمل على خطوات ملموسة، ونعمل على الحدة من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وصفر انبعاثات بحلول 2050".

وأوضح: "نعمل على تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع، كما أننا مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذي أطلقه عدد من الدول الأخرى".

وأكد: "قدمان مبادرات كثيرة للقضاء على الفقر، وخلال العقد المنصرم، خرج 100 مليون صيني من الفقر، ونعرف أن الفقر المدقع الذي طالما طارد السكان الصينيين اختفى، واليوم نلتزم بمكافحة الفقر المدقع حول العالم، من خلال مبادرة تقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا، ونعرف أن الصين وفرت تخفيف الديون مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".

واقترح البدء في بدء إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمي جديد، ودعا إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل، وطالب ببدء شراكات مالية جديدة لتعبئة المزيد من الموارد لتنمية الدول النامية.

وذكر: "علينا تعزيز التعاون التجاري وتشجيع الشركات متعددة الجنسية والشركات الكبرى على بذل المزيد من الاستثمارات في الدول النامية، ويجب على الصين وأوروبا ان تتخطى كل الاختلافات وأن يسعيا إلى الوصول لأرضية مشتركة وأن يتعاونا بشكل أفضل على صعيد الابتكار لمواجهة التوترات على الصعيد العالمي".