رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة سير في الفضاء لأكثر من 6 ساعات

قاما رائدا فضاء روسيان، بالسير في الفضاء لمدة 6 ساعات من محطة الفضاء الدولية لتركيب معدات.

وأوضح بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" رائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين وهما يستعيدان بالكثير من حزم التجارب من وحدات "زفيزدا" و"بيوسك"، وتركيب معدات الاتصالات خارج الموقع الفضائي.

وأفادت وكالة ناسا بأن رائدي الفضاء استمر السير في الفضاء بعد 6 ساعات و24 دقيقة.

وتلك هي المرة السابعة التي يعمل فيها بروكوبييف على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، وفقا لروسكوزموس ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بينما كانت خامس عملية سير في الفضاء لبيتلين.

ووصل رائدا الفضاء، جنبا إلى جنب مع رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة سويوز الروسية في 21 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يعودا إلى الأرض مستقبلا في وقت آخر من هذا العام، بعد أن تسببت الأضرار التي أدت بكبسولتهما في تمديد غير مقرر لمهمتهما.