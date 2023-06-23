حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بشارع سعد زغلول في الجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بحارة كشك من شارع سعد زغلول بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة كشك من شارع سعد زغلول بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الأخيرة بعقار مكون من 4 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.