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الجمعة 23 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بشارع سعد زغلول في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بحارة كشك من شارع سعد زغلول بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة كشك من شارع سعد زغلول بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الأخيرة بعقار مكون من 4 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

حريق داخل شقة حريق داخل شقة سكنية عقار مكون من 4 طوابق قوات الحماية المدنية بالجيزة مديرية امن الجيزة قسم شرطة الجيزة