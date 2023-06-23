ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مسنة متأثرة بإصابتها في حريق شقة سكنية بشارع المساحة بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظت سيدة في عقدها الثامن أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها في بحروق واختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المساحة بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق السابع بعقار مكون من 8 طوابق.

 وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة سيدة مسنة في عقدها الثامن جري نقلها إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج الا انها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 سيارات إطفاء النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة حريق داخل شقة سكنية حريق داخل شقة حريق شقة سكنية قسم شرطة الدقي مستشفى ام المصريين مديرية امن الجيزة