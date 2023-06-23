إنجازات الدولة بعد 30 يونيو.. "100 مليون صحة" تفحص 60 مليون مواطن

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على مبادرة 100 مليون صحة، التي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن هذه المبادرة تمثل واحدة من أهم الإنجازات الكبيرة التي حدثت في المنظومة الصحية، ويندرج تحتها عشرات المبادرات الصحية في الكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين حتى الرعاية الصحية لكبار السن.

وأضافت الحسيني: «مبادرة 100 مليون صحة كشفت على الأمراض غير السارية ونجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويا، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي نجحت في علاج عدد كبير جدا من المواطنين».

وأوضحت، أن هذه المبادرة مهمة جدا، لأنها تتناول صحة وحياة المواطن، متابعةً، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات في كل قطاع، وحدثت طفرة كبيرة جدا في قطاع الصحة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه، كما أن 51 مستشفى و310 وحدة ومركز بلغت تكلفتهم 22 مليار و133 مليون جنيه، كما تم تطوير مرفق الإسعاف بـ84 مشروع بتكلفة تخطت الـ4 مليارات جنيه.