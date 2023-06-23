اعتقال والد نيمار فى ريودى جانيرو وتغريمه 960 ألف يورو بسبب مخالفات بيئية

كشفت تقارير صحفية، عن اعتقال والد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية في منزله بولاية ريو دي جانيرو.

وذكرت صحيفة “يو أو إل إسبورتي” البرازيلية، أن الشرطة اعتقلت والد نيمار، وتوجه فريق من وكلاء النيابة برفقة ضباط من الشرطة العسكرية والمدنية بولاية ريو دي جانيرو إلى المنزل الواقع في منطقة كوستا فيردي.

وتابع التقرير أن اللاعب يسعى لبناء بحيرة صناعية، لإخطار ووقف أعمال البناء، وهو ما يعني مخالفة بيئية، بعد تحويل مجاري مائية، وتجميع المياه من نهر بدون إذن، وحفر غير مصرح به، ونقل الصخور بشكل غير قانوني، والاستخدام رمل الشاطئ.

وأضاف التقرير أن أعمال البناء المخالفة جارية في مجمع إيرو ريال، حيث يمتلك اللاعب قصرًا فاخرًا آخر بمساحة 5000 متر مربع، تبلغ قيمته نحو 5.87 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن والد نيمار لم يسجن، لكن سيتم تغريمه 960 ألف يورو.