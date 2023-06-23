رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالعمل على إحلال السلام في العالم في ذكرى معركة أوكيناوا

الجمعة 23/يونيو/2023 - 10:56 ص

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعمل على إحلال السلام في العالم، وذلك في كلمته بمناسبة حلول الذكرى الـ78 على معركة أوكيناوا التي وقعت بين الجيش الياباني والقوات الأمريكية؛ إحدى أكثر معارك الحرب العالمية الثانية دموية.

وقال كيشيدا - في كلمته التي أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) مقتطفات منها اليوم /الجمعة/ - "إن السلام والإزدهار اللذين ينعم بهما اليابانيون اليوم قائمان على تضحيات ضحايا الحرب والآلام التي مر بها أهالي أوكيناوا.. بعد مرور 78 عاما، هذه الحقائق محفورة في قلوبنا وننحني للضحايا في هدوء وعزم قوي بعدم تكرار أهوال الحرب".

ووعد رئيس الوزراء الياباني ببذل قصارى جهده لتقليل العبء عن محافظة أوكيناوا، التي تستضيف نحو 70% من منشآت الجيش الأمريكية في البلاد، وإنعاش اقتصاد المنطقة.

وزار رئيس الوزراء الياباني حديقة السلام التذكارية في مدينة إيتومان، آخر ساحة معركة في معركة أوكيناوا، وحضر مراسم تذكارية بعد أن وضع إكليلا من الزهور على مقبرة وطنية لقتلى الحرب. وحضر مئات آلاف الأشخاص المراسم ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى.

يشار إلى أن 200 ألف شخص فقدوا أرواحهم خلال المعركة، من بينهم حوالي ربع سكان محافظة أوكيناوا. ويعتبر يوم 23 يونيو 1945 اليوم الأخير للقتال المنظم للجيش الياباني.