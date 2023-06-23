سيناوية تعرض رؤيتها في جلسات الأسبوع الرابع لـ"الحوار الوطني" حول "المحور المجتمعي"

أعربت هبة الضبع، أمين الشباب بحزب حماة وطن بجنوب سيناء، عن بالغ سعادتها لمشاركتها في جلسات الأسبوع الرابع لـ"الحوار الوطني"، الذي عقد جلستين ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، وطرح حلول لقضايا العنف الأسرى وأسبابها وسبل المواجهة، وكذلك المخاطر الإلكترونية المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ضمن رابع جلسات “المحور المجتمعي”، الذى سبق وناقشت فيه مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها على مدار جلستين.

وأشارت هبة الضبع لـ"البوابة نيوز" خلال مشاركتها بالحوار الوطني بجلسة "مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، إلى دور المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في تقديم المشورة قبل الزواج للمقبلين على الزواج، مؤكدة ضرورة تطبيقه كمتطلب اجباري للزواج وشرط الزامي لتخرج الطلاب من الجامعات المصرية والحكومية.

كما طالبت بتأهيل خريجي الجامعات المصرية من كليات التربية والطفولة للاستعانة بهم في توعية الأسر في المجتمعات المحلية المختلفة بدور الأسرة في المجتمع وكيفية التعامل مع المشكلات الأسرية وأيضا إتاحة فرصة للسيدات المعنفات للحكي والتعبير عن أنفسهن لتوجيهن إلى مراكز الإرشاد الأسرية، وأكدت ضرورة تفعيل لجان ووحدات حماية الطفل بالمحافظات لتنشيئة جيل سليم من الأطفال.

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