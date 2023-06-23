بلينكن يترأس وفد الولايات المتحدة في الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية

الجمعة 23/يونيو/2023 - 10:32 ص

يرأس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وفد الولايات المتحدة إلى الجمعية العامة الثالثة والخمسين لمنظمة الدول الأمريكية (OAS) في واشنطن العاصمة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بيلنكن سينضم إلى. سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية "فرانسيسكو أو مورا" وشركاء إقليميين آخرين في اجتماعات لمناقشة تعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتعزيز أمن نصف الكرة الغربي وأمن المواطنين.

وتابع البيان، أن بلينكن سيقود أيضا الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في تأكيد الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة التاسعة للأمريكيتين في لوس أنجلوس في يونيو 2022.

وفي الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ستدعم الولايات المتحدة القرارات الرامية إلى تعزيز الأمن في هايتي، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة إلى الحوار في نيكاراجوا، وتنفيذ الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية بشكل أكثر فعالية.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستدعم واحدة من أكبر الزيادات في ميزانية المنظمة منذ عدة عقود وستنضم إلى بيان يعرب عن الدعم المستمر لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. كما ستكرم منظمة الدول الأمريكية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمساهماته العديدة في المؤسسة والأمريكتين.

وعلى هامش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، سيرأس بلينكن الاجتماع الوزاري لمجموعة مراجعة تنفيذ القمة حيث سينظر الوزراء في اعتماد خطة العمل بشأن الصحة والمرونة التي كلف بها القادة في القمة التاسعة للأمريكتين في لوس أنجلوس في يونيو 2022، كما سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الصادرة عن القمة التاسعة للأمريكتين وقمة المدن في الأمريكتين الذي عقد في أبريل 2023.