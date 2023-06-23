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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: مقتل امرأة وإصابة آخر جراء قصف أوكراني للمنطقة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الجمعة، مقتل امرأة وإصابة شخص آخر جراء قصف أوكراني لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية. 

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية  عن البعثة قولها، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، "إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 37 مرة، مستخدمة في ذلك 256 قذيفة من المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق".
وأوضحت أن خمس مناطق مأهولة بالسكان تعرضت للهجمات، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة شخص آخر وتدمير 10 منازل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح،
وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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