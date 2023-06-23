حفلات ترفيهية مجانية بجميع مدن جنوب سيناء في عيد الأضحى

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إقامة حفلات ترفيهية صباحية ومسائية بالحديقة المركزية بالمجان بمدينه شرم الشيخ بالتزامن مع إقامة عدد من الحفلات الأخرى بجميع مدن المحافظة؛ لإدخال السرور والسعادة على المواطنين، خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة بحضور من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات العاملة بالمحافظة ، وجرى مناقشة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والخدمية المملوكة للمحافظة من أجل تعظيم الاستفادة منها، وزيادة موارد المحافظة مع تقديم خدمة جيدة لمواطني المحافظة وجميع الزوار، كما جرى مناقشة الخطة الاستثمارية للعام 2022/ 2023م وكذا جاهزية الوحدة البيطرية الخاصة بمضمار الهجن لقرب افتتاحها؛ استعدادا لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق آخر زار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مبنى الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ، وتفقد الاجراءات النهائية استعدادا لافتتاحه، والمركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، و المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظة، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وكان في انتظاره بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

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