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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد من المحكمة ضد عصابة "الكيف "بالأميرية

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية حبس تشكيل عصابي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

تعود البداية عندما تم ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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