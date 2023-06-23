بالفيديو .. أوباما: المواكبة الإعلامية لمشهد الغواصة والسفينة اليونانية لم تكن عادلة على الإطلاق

تطرق الرئيس الامريكى الأسبق باراك أوباما فى محاضرة ألقاها أمس الخميس، إلى كيفية مواكبة الإعلام لغرق مركب قبالة اليونان يحمل 750 مهاجراً وإلى غواصة تيتان السياحية التي تحمل على متنها 5 ركاب، اختفت في قاع المحيط الأطلسي، ووصف انها لم تكن عادلة على الاطلاق .

Impressive remarks from @BarackObama today at @SNForg as he courageously draws a parallel between the media's focus on the #TitanicSubmarine and the tragic loss of approximately 700 asylum seekers in a recent shipwreck near #Pylos | #RefugeeWeek #Titanic pic.twitter.com/6cIqqJ8XAk — Makis Mylonas (@MylonasMakis) June 22, 2023



ولا شك أن تغطية أخبار وتطورات غواصة تيتان التي تشغلها شركة أوشن جيت إكسبيديشنز ومقرها الولايات المتحدة، حظيت عالميا بمتابعة دقيقة واستنفار دولي في المحيط الأطلسي بحثاً عن الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها. وهم كل من الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" راش ستوكتن.

بينما مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق قبالة سواحل اليونان، وعلى متنه 750 شخصا، بينهم نساء وأطفال، ظل أربعة أيام في عرض البحر يناجي دون أن يغيثه أحد، بحسب ما أكد محمد الحصري (43 عاما)، الأب لثلاثة أبناء، وأحد الناجين منه، لوكالة أنباء العالم العربي.

أما ركاب رحلتي الموت (تيتان ومركب الهجرة) فكلهم دفعوا ثمناً باهظاً.

فرحلة الاستشكاف السياحية على متن تيتان كلفت كل ثري من الخمسة 250 ألف دولار.

أما رحلة زورق الهجرة، فتراوحت تكلفتها على كل مهاجر ما بين 5 آلاف دولار و10 آلاف بحسب شهادات بعض الناجين أو أسر الضحايا.

إلا أن الأهم والأكثر إيلاما أن جميعهم دفعوا حياتهم ثمناً لا يعوض بأموال الدنيا!.