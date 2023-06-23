زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في كأس مصر

استقر خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



وتضم قائمة الزمالك 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح -أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر- أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.