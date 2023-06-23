أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها على 4 اتجاهات

الجمعة 23/يونيو/2023 - 09:18 ص

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفديكا ومارينكا، حيث وقع هناك أكثر من 30 اشتباكا.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها "خلال اليوم الماضي، شن الروس ضربات صاروخية وجوية على أراضي أوكرانيا، باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات بدون طيار".

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 49 غارة جوية وأطلقت 50 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وشنت القوات الجوية الأوكرانية 7 ضربات على مجموعات من القوات الروسية و4 غارات أخرى على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة روسيا و4 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ومستودع وقود و23 وحدة مدفعية ونظامين للحرب الإلكترونية ونقطتين للاتصالات.