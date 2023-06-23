بدء ثوران بركان "كلوتشيفسكي" في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

الجمعة 23/يونيو/2023 - 09:16 ص

أكد علماء روس، بدء ثوران بركان "كلوتشيفسكي" في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وذلك بعد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل شبه الجزيرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن أولجا جيرينا مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل، التابع لأكاديمية العلوم الروسية قولها اليوم الجمعة، "إنه تم رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد، وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" (أي العالية) من الخطر على الطيران.. وقبل ذلك تم رصد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.1 درجة بمقياس ريختر".

يذكر أن بركان "كلوتشيفسكي" هو أعلى بركان فاعل في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر، وقطر الفوهة الموجودة في قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية في البركان. ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشي التي يعيش فيها نحو 4.5 ألف شخص.