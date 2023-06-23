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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 81ر4 نقطة، أو أقل من 1ر0%،ليصل إلى 71ر33946 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر16 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 89ر4381 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 41ر128 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 61ر13630 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين بورصة وول ستريت الأمريكية