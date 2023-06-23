مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 81ر4 نقطة، أو أقل من 1ر0%،ليصل إلى 71ر33946 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر16 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 89ر4381 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 41ر128 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 61ر13630 نقطة.