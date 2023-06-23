اليوم| تشييع جثمان والد الفنانة أروى جودة.. تعرف على المكان والموعد

أعلنت الفنانة أروى جودة، منذ قليل، أنه سيتم الصلاة على جثمان والدها بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

ونشرت أروى تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها: "صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي العزيز فضلًا وليس أمرًا."

وكانت الفنانة أروى جودة، قد أعلنت منذ قليل عن وفاة والدها، وذلك عبر "استوري" على تطبيق موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتبت أروى عبر حسابها: " إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أبي العزيز الأستاذ يحيى أحمد قاسم جودة، اللهم ارحمه وأدخله أعلى درجات جناتك واغفر له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته".

وتابعت أروى قائلة: "نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا".