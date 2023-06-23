هنغاريا وبولندا تقترحان توسيع صفقة الحبوب لأوكرانيا

اقترح وزير الزراعة الهنغاري، إشتفان ناد، توسيع صفقة الحبوب لأوكرانيا من خلال زيادة عدد طرق النقل البحري المستخدمة، وذلك بعد مباحثات أجراها في وارسو مع نظيره البولندي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعرب وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، عن تأييده لمبادرة بودابست، ووافق على طلب ناد، منحه تفويضا نيابة عن البلدين للتفاوض مع تركيا حول هذا الموضوع.

وقال ناد: "اتفقنا على تنظيم اجتماع مشترك مع وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني نيكولاي سولسكي، من أجل إيجاد حلول مشتركة لمشكلة واردات الحبوب".

ويفسر خبراء اهتمام هنغاريا وبولندا بمواصلة وتوسيع صفقة الحبوب، بحقيقة أن المنتجات الزراعية الأوكرانية لا تصل إلى منافذ البيع التقليدية وتدخل بلدان أوروبا الوسطى بأسعار إغراق، مما يتسبب في أضرار للمزارعين المحليين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إمداد الأسواق العالمية بالحبوب الأوكرانية لا يحل مشكلة الجوع. كما نفى الكرملين مؤخرا وجود ظروف مشجعة على تمديد صفقة الحبوب.