ثلاثة لاعبين مصريين يحققون الفوز في اليوم الثالث من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

اقترب معظم اللاعبين المصريين المشاركين ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، من الصعود لتصفيات البطولة بعد تحقيق ثلاثة لاعبين انتصارات في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة، وتحقيقهم أعلى عدد من النقاط.

وفي أولى مباريات اليوم الثالث لبطولة العظماء الثمانية، حققت نور الشربيني لاعبة سبورتنج فوزًا على جويلي كينج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-4)، وفي المباراة التالية استطاع علي الدجلاوي فرج التغلب على محمد الشوربجي بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (9-11) (11-5) (11-3)، وفازت جورجينا كينيدي على نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (11-8).

وحقق بول كول الفوز على طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-6) (11-3)، وتغلبت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على أوليفيا فيشر بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-5)، واختتم اليوم الثالث بفوز ديجو إلياس على فيكتور كروين بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7).

تكتسب النسخة الحالية من بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، زخمًا في ظل الإقبال المرتفع على حضور المباريات ومتابعة النتائج نتيجة للتنظيم المميز من قبل الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري، وتحت رعاية البنك التجاري الدولي (مصر) CIB، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

ومن المقرر أن يلتقي في منافسات اليوم الرابع لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، كل من هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة مع نيلي جيليس، ومحمد الشوربجي مع بول كول، ونور الشربيني مع جورجينا كينيدي، ويواجه علي فرج اللاعب طارق مؤمن، وجويل كينج مع نور الطيب، ومصطفى عسل أمام مازن هشام.

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.