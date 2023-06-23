إصابة 5 أشخاص في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، أمس الخميس، إن جميع مصابي حادث ملاهي شبين القناطر وعددهم 5 خرجوا من المستشفى، وجرى التحفظ على المكان واللعبة وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص اللعبة وأسباب العطل والواقعة وفحص تراخيص المكان وملابسات عمله مرة أخرى بعد غلقها العام الماضي بسبب حادث مماثل.

وكشفت التحريات الأولية، أن الملاهي صادر لها قرار غلق، وجرى تشميعها بالشمع الأحمر منذ فترة قصيرة وجرى إعادتها للعمل بالمخالفة.

وكانت مدينة شبين القناطر بالقليوبية انقلاب سقوط إحدى ألعاب الملاهى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأعلنت المحافظة خروج المصابين جميعا من المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة حيث تلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا بالحادث وتبين من المعاينة أن الحادث وقع داخل ملهى الدولفين إثر إنقلاب لعبة بالأطفال أثناء اللعب وأسفر عن إصابة 5 بإصابات خفيفة ومتوسطة وتم نقلهم لمستشفي شبين القناطر الشاملة وخرجوا جميعا بعد تلقي العلاج

وتبين أن أسماء المصابين هم أحلام أحمد عبد الرحمن 14 سنه كفر شبين اشتباه كسر بالذراع الأيسر وحبيبة محمد البجوتى 13 سنة كفر شبين كدمات بالظهر.

وفاطمة الزهراء محمود 11سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحنين وحيد ربيع 16 سنة طحانوب اشتباه كسر بالعمود الفقري وليلى أحمد حسيب 17 سنة كفر شبين اشتباه كسر بالساق الأيسر حيث خرج جميع المصابين من المستشفى بعد تلقي العلاج واستقرار الحالات.