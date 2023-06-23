صدقي صخر في رحلة إلى العجمي لإعادة إحياء باند ريفو في أولى حلقات الموسم الثاني

عُرضت الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسل ريفو، والذي يعرض حصريًا على منصة Watch It ، واستكملت الحلقات رحلة مروان (صدقي صخر) في التعافي من الاكتئاب وانتقاله للعيش مع صديقه ماجد (تامر هاشم)، الذي حاول أن يعيده للعزف مرة أخرى ولكنه يرفض بسبب عدم قدرته على تخطي ما حدث لشادي (أمير عيد) في الماضي.

واستمر مروان في حكاية قصة باند ريفو لمريم (ركين سعد)، ورحلة سفرهم إلى العجمي في صيف 1998 لإعادة إحياء الباند من جديد والبحث عن أدوات موسيقية جديدة لمواكبة نوعية الموسيقى الحديثة في تلك الفترة، وعلى الرغم من حكايته لقصتهم إلا أنه أصر على أن يخفي هو وباقي أعضاء الباند بعض الأسرار المهمة عن والد مريم وعن مصير شادي.

ويتكون الموسم الثاني من مسلسل ريفو من 10 حلقات، ويشارك صدقي صخر في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آلة الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغنية من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.