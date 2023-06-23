كولر: حققنا فوزًا مهمًا على الحرس.. والبطولة لم تحسم

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: «التحضير للمباراة كان صعبًا لعدة أسباب، أبرزها الأجواء الاحتفالية عقب الفوز الكبير بدوري أبطال إفريقيا، وعدم حصول أكثر من لاعب على راحة بسبب مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية».

وواصل المدير الفني حديثه: «أجرينا عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام حرس الحدود بسبب ضغط المباريات، ومنحت بعض اللاعبين راحة مثل حسين الشحات وحمدي فتحي للتغلب على الإجهاد».

وأشار كولر إلى أنه لم يمض عام على وجوده مع الأهلي وحصل على انطباع كبير عن الكرة الإفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد مع فريق بحجم الأهلي الذي يمتلك ضوابط محددة تساعد على النجاح وتحقيق البطولات.

وأشاد كولر بعلي معلول، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة ولاعب محترف وذو شخصية كبيرة، وأنه سعيد جدا بوجوده مع الفريق.

وأوضح المدير الفني أن جماهير الأهلي تتطلع دائمًا إلى الفوز بالبطولات، وهو ما يتناسب مع شخصيته كمدرب، وأنه من السهل الحديث عن الطموحات والأحلام ولكن التنفيذ صعب.

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الدوري لم يحسم بعد، وأن الفريق سوف يبذل كل تركيزه في البطولة عقب مباراة منتخب السويس في الكأس.