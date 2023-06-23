مصرع ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

ذكرت الخدمات التنفيذية بمقاطعة زابوروجيه، أن أسرة مكونة من شخصين لقيت مصرعها، كما توفي شخص آخر متأثرا بإصابات خطيرة خلال قصف نظام كييف لمدينة توكماك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الخدمات التنفيذية بالمقاطعة: "هاجم النازيون التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية قرية تافريا في مدينة توكماك التابعة للمقاطعة، وأصابت إحدى القذائف منزلا خاصا، وتوفيت أسرة مكونة من شخصين".

كما ذكرت خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن "ضربة أخرى أصابت طريق القرية وتوفي على إثرها شخص، فيما نقل مصاب بمدينة توكماك إلى مستشفى في مدينة ميليتوبول بإصابات خطيرة".