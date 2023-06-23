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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع ثلاثة أشخاص في قصف أوكراني على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت الخدمات التنفيذية بمقاطعة زابوروجيه، أن أسرة مكونة من شخصين لقيت مصرعها، كما توفي شخص آخر متأثرا بإصابات خطيرة خلال قصف نظام كييف لمدينة توكماك في المقاطعة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الخدمات التنفيذية بالمقاطعة: "هاجم النازيون التابعون للقوات المسلحة الأوكرانية قرية تافريا في مدينة توكماك التابعة للمقاطعة، وأصابت إحدى القذائف منزلا خاصا، وتوفيت أسرة مكونة من شخصين".

كما ذكرت خدمات الطوارئ بالمقاطعة أن "ضربة أخرى أصابت طريق القرية وتوفي على إثرها شخص، فيما نقل مصاب بمدينة توكماك إلى مستشفى في مدينة ميليتوبول بإصابات خطيرة".

مصرع ثلاثة أشخاص قصف أوكراني مدينة توكماك مقاطعة زابوروجيه