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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فتاة السبب.. تحريات مباحث الطالبية تكشف غموض مقتل سوداني على يد صديقه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم بقتل سوداني الجنسية بمنطقة الطالبية صديقه من ذات الجنسية وتشاجرا بسبب فتاه.


وأكدت تحريات مباحث الطالبية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم أن المجني عليه طعن المتهم ب "موس" بعد الشجار بسبب فتاة فاستل المتهم سلاح أبيض "مطواه" وطعن صديقة طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث،وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى خباب.ح.م، به، سودانى الجنسية، وبه طعنه نافذة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه علي يد آخر بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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