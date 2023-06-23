الدنمارك تطلب من واشنطن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16

أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر يوم الخميس، عن تلقي واشنطن طلبا من السلطات الدنماركية لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16 الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال رابدر: "لقد تلقينا طلبا من الدنمارك للمساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات من طراز إف-16، وهو أمر كان متوقعا. هذه المسألة قيد النظر حاليا".

وأشار رايدر إلى أن الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا أوروبيا ينسق تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16. وأضاف "نتوقع أنه بحلول نهاية العام، من الواضح أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ في مكان ما في أوروبا. ستعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع حلفائها في إجراء هذا التدريب".

وردا على طلب بتوضيح محتوى الطلب الدنماركي، اختتم المتحدث بالقول: "بما أننا نتحدث عن طائرات أمريكية، فإن طلب طرف ثالث وفقا للمعايير هو مطلب إداري من حيث استخدام قدراتها لإجراء هذا النوع من التدريب".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" يوم الأربعاء، أن الدول الغربية تدرس تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرة إف-16 في رومانيا.

وأوضح المنشور أن مجموعة أنشأتها الدول الغربية، والتي تنسق إجراءات توريد الأسلحة إلى كييف، تعمل على صياغة عقد ينص على تدريب الطيارين الأوكرانيين على أراضي رومانيا.

ووفقا للصحيفة، من المحتمل أن يتم تنفيذ هذا التدريب للقوات الأوكرانية بواسطة شركة Lockheed Martin، إحدى أكبر الشركات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، الذي ينتج طائرات إف-16.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 مايو، في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع في اليابان، إن الغرب سيبدأ تدريب الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف-16.