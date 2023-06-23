غرق 3 قوارب مهاجرين قبالة تونس

قال مسؤول قضائي مساء يوم الخميس، إن ما لا يقل عن 12 مهاجرا إفريقيا فقدوا وتوفي ثلاثة بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة تونس، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ووقعت الحادثة أثناء محاولة المهاجرين عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع حاد في إبحار قوارب المهاجرين من تونس.

وقال فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس لرويترز، إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر "تعزيز الشراكة" مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يتم ضخها "فورا" في الميزانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد برنامجا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية.