الفيدرالي الأميركي: يتعين الانتظار حتى تراجع التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة

دافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية ، أمس الخميس.

وفي مستهل ثاني أيام شهادته أمام الكونغرس، واجه باول تساؤلات من شيرود براون السناتور الديمقراطي الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ إزاء احتمال أن تؤدي جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم إلى فقدان أفراد الأقليات العرقية لوظائفهم على نحو غير متناسب.

وقال براون "ما يصفه محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه "تهدئة لسوق العمل القوية"، يصفه العامة بأنه تسريح".

ورد بأول: "الأسر العاملة تعاني على نحو أكثر مباشرة وأسرع جراء التضخم"، مضيفا أن مسؤولي المجلس في هذه المرحلة يشعرون بأنه "سيكون من الملائم رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، وربما رفعها مرتين، بافتراض أن أداء الاقتصاد سيسير مثل المتوقع".