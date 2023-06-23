وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العماني

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس، من وزير الخارجية العماني بدر بنحمد البوسعيدي.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى التعاون الثنائي بين البلدين، ووسائل تطويره، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.