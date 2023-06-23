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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العماني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس، من وزير الخارجية العماني بدر بنحمد البوسعيدي.
وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى التعاون الثنائي بين البلدين، ووسائل تطويره، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الجزائري وزير الخارجية العماني التعاون الثنائي بين البلدين