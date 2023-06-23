هبوط الأسهم الأوروبية بسبب رفع سعر الفائدة

سجلت الأسهم الأوروبية لفترة وجيزة أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أشهر، أمس الخميس، مع هبوط بورصة لندن بعدما رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بقدر أكبر من المتوقع، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، أمس الخميس.

أغلق المؤشر "ستوكس 600" منخفضا 0.5 بالمئة بعدما خسر 1.3 بالمئة في وقت سابق من اليوم وسط مخاوف من استمرار البنوك المركزية الكبرى في تشديد السياسة النقدية.

وخسر مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.8 بالمئة من قيمته بعدما أعلن بنك إنجلترا رفع الفائدة نصف نقطة إلى خمسة بالمئة.

وقال ريتشارد فلاكس، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة "موني فارم" إن التصدي للتضخم هو الالتزام الراسخ لبنك إنجلترا في حين أن المستهلكين يتعرضون لضغوط من الناحيتين؛ أزمة تكلفة المعيشة من ناحية وارتفاع علاوات الرهن العقاري من الناحية الأخرى نتيجة رفع أسعار الفائدة.