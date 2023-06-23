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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الليرة التركية تنهار أمام الدولار بعد رفع سعر الفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%K، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.34% إلى 24.12 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة التركية، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقرر المركزي التركي للمرة الأولى في أكثر من عامين رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض ارتفاعه الى 40%.

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