الليرة التركية تنهار أمام الدولار بعد رفع سعر الفائدة

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%K، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 2.34% إلى 24.12 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة التركية، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقرر المركزي التركي للمرة الأولى في أكثر من عامين رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض ارتفاعه الى 40%.