قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما بروسيا تتجاوز الـ 200%

سجلت خدمات التوصيل في روسيا زيادة كبيرة في الطلب على الشاورما، تراوحت حسب بعض الشركات بين 100% و200%.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن أليكسي كوزنتسوف مدير مشروع "المطبخ المفتوح" في سلسلة محلات "بيريكريستوك" أنه تم بيع 590 ألف سندويش شاورما في غضون 5 أشهر من هذا العام.

ووفقا لكوزنتسوف شهدت سلسلة محلات "بيريكريستوك" زيادة في الطلب على الشاورما في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بنحو 2.5 مرة مقارنة بنفس الفنرة من 2022.

كما أكدت شركات تقدم خدمة التوصيل مثل Yandex.Eda وOzon fresh زيادة الطلب على الطبق الشهير، الذي دخل روسيا في التسعينيات.

وأفادت بيانات مالية لمنصة OFD بأن عمليات شراء سندويتش الشاورما ارتفعت في الفترة من يناير إلى مارس الماضي بنسبة 9%، فيما انخفضت مبيعات السوشي والبيتزا بنسبة 5% و 4% على التوالي.