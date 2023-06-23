إصابة 8 بينهم ضابط شرطة بحادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متعددة وإشتباه ارتجاج في المخ، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين كانوا يستقلونهما إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، مساء اليوم الخميس، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين فاصطدما معًا.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، أعلى كوبري الواسطى بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، بينهم 7 من محافظة بني سويف، والأخير من محافظة الجيزة، وهم: ملازم أول يوسف محمد علي معبد الجواد، 28 سنة، بني سويف، ضابط شرطة ومصاب بكسر بالقدم اليسرى، واشتباه كسر بالقدم اليمنى.

رمضان أحمد محمد عبد المجيد، 63 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر، ومحمد محمود محمد عبد الجواد، 60 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، واشتباه كسر بالحوض، وحازم محمد محمد حماد، 25 سنة، مصاب بإصابة بالفقرات العنقية، ومصابة مجهولة الاسم والعنوان حوالي 50 سنة، ومصاب بإشتباه ارتجاج بالمخ، وجروح بالركبة، وأسامة محمد عبد الحليم أحمد، 32 سنة، مصاب بجرح بالساعد الأيسر حوالي 8 سم، وإيمان فرج نعمان، 44 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالساعد الأيسر، ومصطفى محمد محمود محمد، 25 سنة، ومقيم العمرانية الجيزة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكسر بالفخذ الأيسر.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الإستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.