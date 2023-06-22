حرس الحدود أول الهابطين للدرجة الثانية

تأكد هبوط فريق حرس الحدود الي دوري القسم الثاني في الموسم الجديد بعد الهزيمة من الأهلى بثلاثية نظيفة ليودع الفريق دوري الأضواء ويعود سريعا للقسم الثاني “المحترفين” بعد موسم واحد في الدوري الممتاز.

تجمد رصيد حرس الحدود عند 20 نقطة في المركز الأخير قبل 3 جولات من النهاية.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على ضيفه حرس الحدود بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي اللاعب الليبي محمود بن والي مدافع حرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 4 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وقطع خطوة جديدة في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وأقام لاعبو فريق حرس الحدود ممرا شرفيا لفريق الأهلي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز

جاء إقامة الممر الشرفي عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف

في المقابل، اعتمد محمد مكي، مدرب حرس الحدود، تشكيل الفريق الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: إسلام عبد الله - غريب ياسر - مصطفى جمال.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - إيمانويل ديفيد - مصطفى زيكو.