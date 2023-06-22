صور.. مركز شباب السعادات بالشرقية يطلق مبادرة اطمن على قلبك

الخميس 22/يونيو/2023 - 11:35 م

أطلق مركز شباب السعادات، بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، برئاسة الكاتبة الصحفية هناء قنديل، مبادرة طبية بعنوان اطمن على قلبك قدمت خدمات شاملة للكشف الطبي، وفحوصات القلب، كما تم إجراء الأيكو وعمل رسم القلب وأشعة تليفزيونية و تحاليل طبية مجانية للأهالي، وصرف العلاج بالمجان

جاءت هذه الفعالية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب بالشرقية، ووليد الجمل مدير إدارة شباب بلبيس، وبمشاركة الدكتورة دعاء محمدي وفريق طبي عالي المستوى من أطباء القلب والعناية المركزة والتمريض بالمحافظة.

قالت هناء قنديل، رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلبيس، أتقدم لكل من أسهم في نجاح هذه الفعالية، التي استهدفت تقديم خدمات طبية لأهالي العايد، وبلبيس بالشكر والعرفان، مشددة على سعيها الدائم، بالتعاون مع زملائها بمجلس إدارة مركز شباب السعادات، من أجل تطوير دور المركز وتحويله إلى مقصد اجتماعي للأهالي، يقدم لهم جميع الخدمات التطوعية التي تيسر على البسطاء حياتهم، وتساعد في ربط الشباب بمجتمعهم.

ودعت هناء قنديل، جميع الجهات المعنية بالشباب وبالبسطاء من أبناء الوطن، إلى الإسراع بالمشاركة في المبادرات المتنوعة التي يتم إطلاقها لخدمة المجتمع، معربة عن استعدادها للإسهام بجهد مخلص، في كل ما من شأنه تعزيز الشعور الوطني في نفوس الأهالي،خاصة الشباب.

ووجهت الشكر إلى مسئولي وزارتي الشباب، والصحة، وكذلك المسئولين التابعين للوزارتين في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى القيادات الشابة بالقرية على التجاوب الدائم والسريع، مع جميع المبادرات التطوعية، التي تهدف لخدمة الأهالي.

من جانبها أعربت الدكتورة دعاء محمدي رئيس الفريق الطبي بمبادرة اطمن على قلبك عن سعادتها بالمشاركة التطوعية، في الفعاليات التي تقدم لخدمة المواطنين صحيا، مشددة على حرصها على خدمة الأهالي بكل ما تستطيع من جهود.